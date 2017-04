Parlamento: Segurança, desporto, passaportes estiveram na base das perguntas ao Governo

A sessão parlamentar desta quarta-feira centrou-se no tempo de questões ao Governo. Segurança, passaportes, desporto, Cabnave estiveram entre os temas que preocupam os deputados e foram transpostos em forma de perguntas para o ministros chamados a responder.

A questão da emissão dos passaportes foi levantada pela deputada da UCID, Dora Pires, que questionou o tempo de demora para que os cidadãos possam ter os seus respectivos passaportes. O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, revelou a razão da demora da emissão de passaportes.

“O projecto do passaporte electrónico teve alguns percalços devido a opções políticas”. Segundo o Ministro, passou-se logo para a fase de emissão sem se consolidar a base de dados e assume que houve uma inversão do processo. Agora, o projecto passa pela consolidação da base de dados. Isto com o intuito de reverter o processo ao seu trâmite mais correcto.

A mesma deputada questionou sobre a questão da segurança na ilha da Boavista e das ilhas turísticas. Facto que o Ministro respondeu que vai iniciar o processo de treinamento de cento e vinte agentes, sendo este a capacidade máxima do centro de treinamento. Neste sentido, espera ter um novo recrutamento. Voltando à Boavista, disse que parte destes efectivos vão servir a ilha e avança a opção do Governo de ascender o Comando na ilha a Comando Regional, respondendo directamente ao Comando Nacional sem intermediários, como acontecia anteriormente.

Acrescenta que a segurança tem sido uma preocupação do Governo e que, de momento, corre o concurso internacional para a aquisição de viaturas, sendo que a Boavista vai ser reforçada.

Desporto e Cabnave

O deputado do PAICV, João do Carmo, questionou o Governo sobre a certificação do relvado do Estádio Adérito Sena e para quando os mindelenses vão ter a oportunidade de ver a Selecção Nacional a jogar na ilha. A resposta do Governo foi que a relva já está certificada, esperando agora a certificação do estádio.

Sobre a Cabnave, o Ministro Olavo Correia diz que o Governo está a trabalhar para viabilizar a empresa. Não abre o cenário do que acontecerá com a Cabnave já que diz que há várias hipóteses em cima da mesa para viabilizar a empresa. Correia diz que ao longo dos anos a empresa tem acumulado resultados negativos. Mas sente que é uma necessidade ter a empresa funcional, já que se trata de um dos pilares para o desenvolvimento da ilha, sendo esta uma das vocações de São Vicente.