Dicas da Nad´s para ir ao CVMA mais linda

27/04/2017 04:25 - Modificado em 27/04/2017 04:26

O concurso CVMA by Unitel T+ 2017 está à porta e confira as dicas da esteticista e cabeleireira Nadine Duarte, com o toque crioulo para espalhar beleza nas passarelas vermelhas para quem vai ao evento.

Série CVMA Cap.1: Como ALISO o meu cabelo: