PJ detém esposa de Michael Gocht cidadão alemão encontrado enterrado em Ribeirão Chiqueiro

27/04/2017 04:15 - Modificado em 27/04/2017 04:15

A esposa de Michael Gocht, cidadão alemão encontrado morto e sepultado na localidade de Ribeirão Chiqueiro foi detida esta segunda-feira pela Polícia Judiciária juntamente com um outro indivíduo. A cabo-verdiana de 40 anos é tida como a principal suspeita do assassinato.

A Polícia Judiciária que investiga o caso do corpo que foi encontrado sepultado na localidade de Ribeirão Chiqueiro no passado dia 22 de Abril, concluiu que se trata de um cidadão de nacionalidade alemã que respondia pelo nome de Michael Gocht, tinha cerca de 60 anos e residia na zona de Palmarejo com a esposa com quem estava em processo de separação.

As suspeitas recaíram sobre a esposa, cabo-verdiana de 40 anos. Segundo fonte da Polícia Judiciária a mulher e um indivíduo do sexo masculino estão indiciados pelo crime e, actualmente, encontram-se detidos.

O corpo de Michael foi encontrado na tarde de sábado por um cão de guarda que acompanhava o dono que é pastor de animais. O corpo do cidadão encontra-se na casa mortuária do Hospital Agostinho Neto aguardando exames por peritos da Medicina Legal.

Contudo, prosseguem as investigações para apurar os meandros em que aconteceu o homicídio. Marcas de rodas, possivelmente de um Jeep, foram encontradas no chão e fazem parte do processo de investigação.