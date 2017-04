Encontrado corpo do jovem desaparecido no mar de Praia Baixo

As autoridades sanitárias fizeram, na tarde desta quarta-feira, a remoção do corpo do jovem que se encontrava desaparecido no mar de Praia Baixo, Concelho de São Domingos.

Aléxis Silva era natural de São Vicente mas vivia com a mulher e os seus dois filhos na cidade de Assomada. A vítima de 27 anos, encontrava-se desaparecida no mar desde domingo quando resolveu sair com amigos para um passeio.

As buscas para encontrar o corpo não resultaram, mas o mesmo acabou por dar à costa na tarde desta quarta-feira na praia onde desapareceu. Os familiares continuam incrédulos e inconformados com o acidente.

O funeral realizou-se na mesma tarde, no cemitério de Assomada.