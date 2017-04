PCA/ CV Telecom acusa Janira Hopffer Almada de calúnia

27/04/2017 04:10 - Modificado em 27/04/2017 04:10

José Luís Livramento diz que a líder do PAICV é caluniosa e má intencionada ao lançar suspeição caluniosa sobre o seu salário de acumulação das funções de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente da Comissão Executiva da Cabo Verde Telecom, durante a sua intervenção na Plenária da Assembleia Nacional desta terça-feira, 25 de Abril.

Este desafia a líder do PAICV a consultar os arquivos da Direcção de Recursos Humanos da empresa. “O PAICV tem as suas prerrogativas dadas por lei de recolher e confirmar junto do CA da CV Telecom todas as informações que entender, não proferindo declarações caluniosas. A líder do PAICV entrou em domínio de irresponsabilidade e difamação gratuita”.

Em nota de esclarecimento endereçada ao Presidente da mesa da Assembleia Nacional para distribuição aos deputados da nação, o PCA/PCE da CV Telecom diz que Janira Hopffer Almada lançou acusações contra ele durante a sessão plenária, porque sabia de antemão que não poderia responder por não ser, de momento, um sujeito parlamentar. “Entrou em domínio de falta de ética e de consideração devidas a um cidadão cabo-verdiano”, acusa.

Esclarece ainda que os dois administradores e o PCA da empresa continuam a receber a mesma remuneração pagas às antigas administrações há vários anos, fixada em acta pela Comissão de Vencimentos eleita em Assembleia-Geral da CV Telecom e de que fazia parte David Hopffer Almada.

Portanto, a acumulação destas funções, perante as normas vigentes implica uma compensação monetária e, para tal, reitera, foi accionada a comissão de vencimentos na pessoa de Hopffer Almada para analisar a questão, o que não aconteceu devido à não existência da dita comissão por “escusa dos seus membros”.

Realça que a intervenção de Janira Hopffer Almada é falsa e especulativa, visando somente, “à custa da mentira, tirar dividendos políticos”.

Para concluir, diz ser vítima da situação, já que acumula duas funções de grande exigência, sem receber nenhuma compensação.