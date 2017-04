China apela ao fim dos exercícios militares na Coreia do Sul

26/04/2017 16:23 - Modificado em 26/04/2017 16:35

O governo chinês voltou a apelar aos Estados Unidos para pararem com os exercícios militares na Coreia do Sul, numa altura em que existe um agravamento do clima de tensão entre os norte-americanos e a Coreia do Norte.

«A continuação dos testes nucleares viola as resoluções da ONU, mas as manobras militares em redor da península [coreana] não respeitam as resoluções da ONU», declarou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wang Yi.

abola.pt