Forças Armadas da CPLP ponderam criação de colégio de Defesa

26/04/2017 16:32 - Modificado em 26/04/2017 16:32

As Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) projetam implementar a criação de um colégio de Defesa da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, bem como de criação do mecanismo de resposta da CPLP a situação de catástrofe.

Reunidos na sua 19.ª reunião dos chefes do Estado-Maior-General das Forças Armadas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os generais analisaram ainda a situação político-militar e as questões internacionais de defesa e segurança com eventuais implicações para os países membros da CPLP.

Durante o encontro fez-se também a avaliação do exercício militar realizado o ano passado em Cabo Verde, e o mesmo país apresentou na ocasião o exercício a ser realizado no decurso do presente ano.

Por outro lado foi posta em revista a importância do contributo do Centro de Analise Estratégica da CPLP que tem a sua sede em Moçambique, isto no acompanhamento da situação político-militar e das questões internacionais de defesa e segurança com eventuais implicações para os países membros.

O Estado-Maior-General de Defesa de Moçambique que deu a conhecer esta informação diz que os objetivos alcançados no encontro que decorreu em Lisboa abriu uma nova visão sobre a defesa e segurança nos países membros da CPLP.

A próxima reunião esta agendada para o próximo terá lugar no Brasil.

abola.pt