Clientes do Novo Banco já possuem novos cartões

26/04/2017 06:50 - Modificado em 26/04/2017 06:50

Com a resolução do Novo Banco, os clientes passaram a ser integrados na Caixa Económica e já podem levantar os novos cartões Vinti4, visto que os anteriores foram descontinuados e, desde sexta-feira, 21, foram desactivados às 23:00 horas.

“Todos os clientes do Novo Banco que possuem cartão devem dirigir-se à Caixa Económica munidos de documento de identificação e do respectivo cartão Vinti4 do Novo Banco, para efeito de levantamento do novo”, lê-se na comunicação feita pela instituição bancária que assumiu os clientes do banco encerrado em Cabo Verde.

Para que os constrangimentos sejam minimizados, a Caixa Económica assegura que “no âmbito do processo de integração na Caixa das operações do Novo Banco e com o objectivo de garantir aos clientes a continuidade do serviço, procedeu à emissão de novos cartões Vinti4, com isenção da 1ª anuidade para todos os clientes que sejam titulares do cartão”.

Neste processo de transição, desde sexta-feira os cartões associados ao Novo Banco deixaram de funcionar porque foram desactivados com a emissão dos novos da Caixa Económica que foram activados a partir de segunda-feira, 24 de Abril.