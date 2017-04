Sub-17: Batuque FC isola-se na classificação após empate do Geneva frente à Real Sociedade

26/04/2017 06:38 - Modificado em 26/04/2017 06:38

O Batuque FC assumiu a liderança isolada da prova este fim-de-semana, isto após a vitória clara sobre a Geração Benfica por 6-0 e beneficiou ainda do empate a duas bolas entre o Geneva e a Real Sociedade.

Com a vitória registada frente à Geração Benfica, a equipa de Juniores do Batuque FC dá mais um passo importante rumo ao seu objectivo que é entrar no G4 e disputar o título e ainda beneficiou dos resultados da concorrência para se distanciar na tabela. Por seu lado, o Geneva e o Estoril, com os empates registados nos seus jogos, mantêm as suas posições mas vêem o Ponta d´Pom aproximar-se na tabela classificativa.

Nesta jornada, os actuais campeões em título, o Cantarera, cumpriram o seu jogo de folga e, por esta altura do campeonato, ocupam o modesto quinto lugar, mas em igualdade pontual com a Geração Benfica, a Real Sociedade e a Zona Libertada.

Resultados da sexta jornada:

Geração Benfica 0 – 6 Batuque FC

FC Derby 0 – 3 Ponta d´Pom

Geneva 2 – 2 Real Sociedade

Zona Libertada 1 – 1 Estoril

Juventude 3 – 2 Falcões do Norte

Classificação:

1- Batuque 15 pontos; 2- Geneva 13 pontos; 3- Estoril 10 pontos; 4- Ponta d´Pom 9 pontos; 5- Cantarera 7 pontos; 6- Geração Benfica 7 pontos; 7- Real Sociedade 7 pontos; 8- Zona Libertada 7 pontos; 9- Juventude 6 pontos; 10- Falcões 3 pontos; 11- FC Derby 1 ponto.