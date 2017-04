Sub-15: Batuque FC vence e aproveita escorregadela do Geneva e assume a liderança isolada

26/04/2017 06:15 - Modificado em 26/04/2017 06:15

À entrada para a sexta jornada, o Geneva seguia na liderança isolada da competição com 13 pontos. Mas, com a derrota sofrida frente ao Estoril nesta jornada por quatro bolas a uma, a equipa caiu para o segundo lugar, isto após a vitória nesta jornada do Batuque FC por três bolas a uma frente ao Vasquianos.

Com este desaire, a equipa do Geneva vê os actuais campeões regionais a assumirem o comando da competição e atrasam-se na luta para a entrada no G4 de apuramento para o campeão. Por seu lado, o Asas do Norte, com a derrota sofrida por quatro bolas a duas frente ao Cantarera, atrasa-se também nesta luta e vê a Zona Libertada e o Cantarera ultrapassá-los nesta jornada.

De referir que os dois jogos da quinta jornada que tinham sido suspensos já foram disputados, onde o Derby cilindrou a equipa do Atlântico por 17-1, igualando o mesmo feito que o Batuque conseguiu, precisamente frente a este adversário na terceira jornada por 17-0. Ou seja, até agora o Atlântico tem sido o patinho feio da competição e, por esta altura, já sofreu em 6 jogos 59 golos e facturou apenas em duas ocasiões. No outro jogo de acerto de calendário, a equipa do Cantarera aplicou chapa 5 ao Vasquianos. Com nova vitória nesta jornada, o Cantarera ascendeu ao terceiro lugar e entra na corrida para o G4. O FC Derby cumpriu o seu jogo de folga nesta jornada.

Resultados da sexta jornada:

Atlântico 0 – 7 Real Sociedade

Desportivo. F.F 2 – 4 Zona Libertada

Vasquianos 1 – 3 Batuque FC

Académica 0 – 5 Juventude

Estoril 4 – 1 Geneva

Asas do Norte 2 – 4 Cantarera

Classificação:

1- Batuque FC 15 pontos; 2- Geneva 13 pontos; 3- Cantarera 13 pontos; 4- Zona Libertada 13 pontos; 5- Asas do Norte 12 pontos; 6- Estoril 11 pontos; 7- Juventude 10 pontos; 8- Real Sociedade 9 pontos; 9- F.C Derby 6 pontos; 10- Vasquianos 3 pontos; 11- Académica 0; 12- Desportivo F.F 0; 13- Atlântico 0