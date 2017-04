PAICV questiona ausência do PM no Parlamento

25/04/2017 05:03 - Modificado em 25/04/2017 05:03

O Primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, não participou nos trabalhos do Parlamento. A sua ausência foi ressaltada pela líder do PAICV, Janira Hopffer Almada. “A oposição não tem garantia de que as regras são para todos e o cumprimento das regras deveria ser a sua forma de estar e sua maneira de viver no Parlamento”. O que acredita que não acontece.

Explica a sua posição ao mencionar a ausência de Correia e Silva. “Estranho e repúdio veemente a ausência do Primeiro-ministro enquanto Chefe do Governo na magna casa parlamentar. Os cabo-verdianos precisam de saber que a última vez que se dignou de aparecer no Parlamento foi aquando da discussão do Orçamento de Estado, em meados de Dezembro.

Para Hopffer Almada, a presença era necessária devido ao facto do debate ter sido à volta de “uma questão prioritária e que foi uma das suas principais bandeiras de campanha”: as políticas de emprego. Para Janira Hopffer Almada, a atitude do Primeiro-ministro revela desrespeito à população e violação à Constituição.

A resposta veio da bancada do MpD, por parte de Manuel Monteiro. “Primeiro não está aqui porque a Constituição não o obriga, mas também não está, porque está trabalhar. E o fardo que lhe deixaram é um fardo pesado, não é fácil”.