Campeonato Feminino: Mindelense vence Madeirense e afasta-se na classificação

25/04/2017 05:01 - Modificado em 25/04/2017 05:01

futebol femininoNo jogo grande da quinta jornada e último da primeira volta disputado este fim-de-semana no campo da Ribeira de Craquinha, o Mindelense venceu pela margem mínima a equipa do Madeirense por uma bola e, assim, fecha a primeira volta com uma vantagem de 5 pontos sobre os perseguidores directos.

No último jogo da jornada 5, Mindelense e Madeirense entravam em campo separados por apenas dois pontos na classificação, com vantagem para a equipa da rua de Praia na liderança do Campeonato Regional. O jogo foi bastante repartido e muito disputado ao meio campo com as duas equipas sempre a procurarem o golo, sempre com ligeira superioridade das Leoas da rua de Praia.

O jogo foi para o intervalo com um nulo no marcador e, no segundo tempo, as jogadoras do Mindelense vieram dispostas a tudo e foi a camisola 9 e médio centro, Leila, quem encontrou o caminho para as redes adversárias, desbloqueando assim o nulo no marcador a favor das actuais campeãs em título. O Madeirense ainda esboçou uma reacção mas as comandadas de Gusto souberam controlar o jogo e a vantagem mínima, até ao último apito do árbitro. Com esta vitória, as Leoas da rua de Praia somam e seguem disparadas rumo à renovação do título e partem para a segunda volta com uma vantagem confortável de 5 pontos.

Uma vitória que soube bem às Leoas de rua de Praia e que a ver de Josiane Delgado, ponta de lança da equipa, já previam um jogo de extrema dificuldade frente ao segundo classificado. “Realmente, o jogo era muito importante porque o resultado determinaria se poderíamos ou não continuar em primeiro mas, felizmente, jogámos bem, esforçámo-nos muito e conseguimos manter o nosso lugar”, afirma.

Josiane que já leva dois jogos sem marcar no campeonato aponta que estavam muito bem preparadas para o jogo porque tiveram duas semanas para prepará-lo e era um jogo de grande importância com um adversário de peso. “Nós corremos mais e jogámos mais e merecemos a vitória”, sublinha.

Para a segunda volta do campeonato, Josiane promete o esforço em cada jogo e quer segurar o primeiro lugar e, assim, revalidar o título de campeãs.

Ruth Duarte companheira de equipa de Josiane tem a mesma opinião da colega sobre a importância do jogo e da vitória e, como diz, “era um jogo mesmo importante para nós todas. Lutámos para conseguir a vitória e conseguimos com todas as nossas forças. Fizemos um bom jogo. E vamos encarar a segunda volta com mais mural e lutar até à última jornada para vencermos o campeonato”.

Resultados jornada 5:

R. Sociedade 1 – 2 Benz Táxi

Falcões 3 – 0 Ribeirense

Mindelense 1 – 0 Madeirense

Classificação:

1- Mindelense 15 pontos; 2- Madeirense 10 pontos; 3- Benz Táxi 10 pontos; 4- Falcões 4 pontos; 5- Real Sociedade 4 pontos; 6- Ribeirense 0.