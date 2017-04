Os alertas de aniversário no Facebook irritam-no? Pode acabar com eles!

24/04/2017 21:05 - Modificado em 24/04/2017 21:05

Se é daquelas pessoas que não tem memória para todas as datas de aniversário de amigos e familiares, certamente que já foi ajudado nesta tarefa pelo Facebook. Também já deve ter reparado que, desde que tem conta ativa na rede social, o número de mensagens de parabéns que recebe, até de desconhecidos, aumentou.

Diariamente, a rede social envia um alerta para os seus utilizadores, dando conta do dia de aniversário das pessoas com quem tem amizade no Facebook. .

Porém, esta funcionalidade, que já evitou várias discussões familiares e, apostamos nós, salvou relações amorosas, também se pode tornar irritante. Nem todas as pessoas com quem mantém amizade na rede são suas amigas e pouco lhe deve interessar o dia em que fazem anos. Para não falar da bateria do seu smartphone, que “sofre” com os alertas.

Deixar de os receber é uma tarefa bastante simples e está à distância de apenas quatro passos:

1- Clicar na setinha no canto direito superior e selecionar a opção definições

2- No lado esquerdo, escolher a opção notificações

3- Na janela central, deve escolher a opção “Editar”, junto ao Ícone “No Facebook”

4- Finalmente, onde tem o símbolo do presente selecionar opção “Desativadas.”

Depois de desativar as notificações, talvez seja melhor começar a pensar em algumas desculpas!

jn.pt