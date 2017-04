Celine Dion faz confidência um ano após a morte do marido

24/04/2017 20:53 - Modificado em 24/04/2017 20:54

Há um ano, Céline Dion sofreu um duro golpe com a morte do marido, o produtor René Angélil, vítima de um cancro da garganta. Aos poucos, a cantora canadiana, de 49 anos, recupera o sorriso que lhe era característico e sente-se “muito mais forte” que há uns meses e segura de si mesma como “líder da família”. “O meu trabalho é apoiar os meus filhos”, confessou.

No entanto, a intérprete de My Heart Will Go On admite que se sente sozinha a dormir e não dispensa a companhia dos filhos mais novos, os gémeos Eddy e Nelson, de seis anos. “Organizo-me para não me sentir sozinha. Tenho uma cama enorme e durmo com os meus gémeos. Eles confortam-me. Preciso deles perto. E quando eles quiserem o seu espaço, estará pronto”, explicou ao jornal britânico The Sun.

Já em relação ao filho mais velho René-Charles, a artista disse. “O meu filho mais velho só tem 16 anos e não é o homem da casa porque, nessa idade, precisa de ser idealista e acreditar nos seus sonhos. Além disso, sabe que o pai continua connosco de outra maneira”, afirmou no programa Entertainment Tonight.

caras.pt