A brincadeira bizarra de Rihanna com Isabel II

24/04/2017 20:42 - Modificado em 24/04/2017 20:42

A cantora publicou nas redes sociais montagens de fotografias da rainha de Inglaterra vestida com as suas roupas.

Isabel II celebrou os seus 91 anos na passada sexta-feira, 21 de abril, e o “presente” mais curioso chegou de Rihanna. A cantora publicou nas redes sociais um conjunto de imagens que resultam de uma montagem de fotografias suas com o rosto da rainha de Inglaterra.

Sem explicações, a artista de Barbados juntou a cada publicação legendas como “seja humilde” e “não é tão profundo”.

Se alguns dos seguidores acharam graça à brincadeira, outros acusaram Rihanna de falta de respeito para com a monarca, a mais longeva do Reino Unido e a mais velha do mundo.

As publicações no Instagram parecem ainda mais bizarras tendo em conta que a artista é próxima do príncipe Harry. Em dezembro do ano passado, o neto de Isabel II encontraram-se para celebrar os 50 anos da independência dos Barbados, uma ex-colónia do Reino Unido na América Central. Na altura, a dupla aproveitou para dar visibilidade ao combate na luta contra o VIH.

jn.pt