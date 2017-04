Detido novo suspeito de envolvimento no atentado em Estocolmo

Uma pessoa foi detida no âmbito do inquérito ao atentado com o camião no passado dia 7 de abril, em Estocolmo. O anuncio foi feito esta segunda-feira pela policia, mas não indicou as ligações do detido com o principal suspeito.

O atentado fez quatro mortos que foram atropelados na rua pedonal mais movimentada da capital sueca, e não foi reivindicado.

Rakhmat Akilov, de 39 anos, admitiu ser o condutor do camião que lançou contra a multidão, mas os investigadores continuam a procurar eventuais cúmplices e, nesse sentido, detiveram mais uma pessoa.

«Esta pessoa foi detida no domingo», indicou a policia em comunicado, reforçando: «a policia e os serviços de segurança realizaram juntos a detenção, após analisarem uma grande quantidade de elementos».

