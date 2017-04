10º Episódio da série: Desvendado o 1º processo contra a CRASDT

24/04/2017 20:25 - Modificado em 24/04/2017 20:25

Neste Video, cinco antigos monitores e/ou dirigentes do Orfanato da CRASDT, bastante arrependidos pelo que fizeram, continuam a contar, na primeira pessoa e detalhadamente, toda a TERRÍVEL História sobre o que ocultamente se passou no interior do Orfanato da CRASDT.

Desta vez, relatam ao pormenor, vários açoites que praticaram e/ou que presenciaram, contam como muitas crianças da CRASDT eram castigadas por ex-militares e ex-fuzileiros (na altura membros da CRASDT) e inclusive, com técnicas militares de punição, contam como os açoitadores se riam e escarneciam muitíssimo dos açoites dados às pobres crianças, contam como todas as crianças eram instruídas a acreditarem que todos os castigos haviam sido ordenados directamente pelo Inácio Cunha, e contam ainda muito mais verdades terríveis.

Este Episódio, é realmente o mais CHOCANTE de todos os episódios até aqui publicados, tendo em conta que contém muitos relatos de episódios de açoites reais, ocorridos no seio do Orfanato da CRASDT.

O vídeo deixa também mais claro, o verdadeiro carácter de muitos dos antigos monitores e/ou dirigentes do Orfanato da CRASDT, hoje ex-membros da CRASDT, que pelas ruas continuam a negarem-se a assumir as suas culpas e responsabilidades, mas insistem em serem hipócritas e em tentarem deitar toda a culpa do sucedido, únicamente sobre o Inácio Cunha, que porém nada teve a ver com o sucedido no Orfanato da CRASDT.

O vídeo deixa também mais claro, o verdadeiro carácter dos queixosos, pois que alguns deles, conhecendo muito bem esta história e um deles tendo sido mesmo um dos maiores açoitadores de crianças no seio do Orfanato da CRASDT, mesmo assim se vierem queixar do Inácio Cunha…