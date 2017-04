Futebol de São Vicente: Tudo em aberto entre os últimos classificados

24/04/2017 20:21 - Modificado em 24/04/2017 20:21

As duas equipas com menos pontos são, Salamansa com 11, Ribeira Bote 10 e Falcões do Norte 9. Isto porque ambas beneficiaram de um empate este fim-de-semana. Uma jornada de extrema importância para estas equipas, que agora tem apenas três pontos para serem disputados, na ultima jornada.

Entre os três, Falcões do Norte é a que está mais perto da segunda divisão, isso se não conseguir uma vitória no próximo jogo, caso não aconteça a equipa de Chã de Alecrim está com sérios riscos de na temporada seguinte, deixar de estar no G8.

No terceiro embate deste fim-de-semana, o Salamansa empatou a uma bola com o Falcões do Norte, o que manteve a classificação quase na mesma, com a conquista de um ponto para cada uma das três equipas.

Em risco estão todos os três, apesar de apenas dois descerem de divisão, uma de forma directa e a outra ainda tem a oportunidade de disputar a Liguilha e conseguir a manutenção. A equipa de Daniel “Nhela”, técnico do Salamansa, ainda não esta livre desta provação.

No jogo de encerramento da jornada, Ribeira Bote, após subida de divisão na época passada, não quer voltar a segundona e para isso precisava vencer o Farense, mas não conseguiu ir além de um nulo, que não lhe serve os seus propósitos, caso a tabela continua desta forma até ao final, ainda tem pelo menos de assegurar a oportunidade de decidir na Liguilha, a manutenção.

Com duas vitórias, quatro empates e sete derrotas, a equipa da “Zona Libertada”, mantém acesa as esperanças de continuar a luta pela permanência, objectivo principal da equipa.