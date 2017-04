Conselho de Disciplina da FCF pune AAM com a perda de 15 pontos

24/04/2017 08:03 - Modificado em 24/04/2017 08:03

Académica do Mindelo pode ter dito adeus ao titulo de campeão regional de futebol de São Vicente em consequência de uma decisão do Conselho de Disciplina Federação Cabo-verdiana de Futebol – FCF que deu razão a queixa apresentada pelo Dérby. Nessa queixa , este clube alegava que o guarda – redes da Académica do Mindelo , Ken, estava a jogar de forma irrugular. Com esta decisão os “negros ” perdem 15 pontos relativos aos jogos que o guarda-redes que veio do Nacional da Madeira jogou.

Ao jogador segundo acórdão do Conselho de Disciplina da FCF, foi-lhe aplicado cinco meses de suspensão como castigo. A FCF considera que tanto a equipa como o jogador cometeram uma infracção disciplinar grave, punido com base nos regulamentos do referido conselho

Em comunicado a Associação Académica do Mindelo promete hoje numa conferência de imprensa onde vai apresentar a sua versão sobre os factos que envolvem está decisão que faz a Micá perder na secretária um campeonato que está a um ponto de conquistar no campo. E certo que a equipa vai recorrer da decisão do Conselho de Disciplina , mas até lá, via secretária , o Mindelense é o líder do campeonato regional de São Vicente e o Derby ascende ao segundo lugar .