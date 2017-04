JHA: “Governo já ultrapassou o limite do financiamento interno líquido, em quase três milhões de contos”

21/04/2017 04:58 - Modificado em 21/04/2017 04:58

A Presidente do PAICV e líder da oposição, Janira Hopffer Almada (JHA), reitera que Cabo Verde está em risco real de derrapagem orçamental e aconselha o Primeiro-ministro a verificar as contas no Mapa Operações Financeiras do Estado, indicando as páginas que comprovam que o OE de 2016 já foi ultrapassado.

A líder da oposição, Janira Hopffer Almada, assegura que os dados que indiciam derrapagem constam das Contas do 4° Trimestre de 2016, que o Governo entregou ao Parlamento e confiante ao afirmar que o país está em risco real de derrapagem orçamental.

“A realidade é clara! O Governo já ultrapassou o limite do financiamento interno líquido, em quase 3 milhões de contos. Confirme! Vá às Contas (que o seu Governo apresentou) e abra o Mapa Operações Financeiras do Estado, na página 34!O valor aprovado no Orçamento do Estado para 2016 é de 4.844,3 milhões de CVE!E o valor executado, em 2016, é de 6.930,6 milhões de CVE. A divida interna cresceu 14%!O Mapa A demonstra isso mesmo! Consulte a página 39 e confirme que já foram emitidos 14,6 milhões de contos em títulos de dívida pública pelo seu Governo!” escreve a líder da oposição nas redes sociais, demostrando que fez o T.P.C e aconselha o executivo a analisar bem as contas, que confirme os dados e esteja bem preparado e concentrado para discutir com o GAO (Grupo de Apoio Orçamental) e o FMI, e para defender os interesses dos cabo-verdianos.

Janira Hopffer Almada relembra que “eu sei, e o Senhor Primeiro-Ministro também sabe, que o Governo não tem autoridade para ultrapassar o limite estabelecido na Lei do Orçamento do Estado, a não ser que se apresente um Orçamento Retificativo, discutido e aprovado pelo Parlamento” e alerta o governo que após analisar as contas ninguém vai “cair nesse discurso de fuga em frente, responsabilizando o Governo anterior! Muito menos o Grupo de Apoio Orçamental (GAO) e o FMI, e o Senhor sabe disso”.