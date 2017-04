Farense X Ribeira Bote: jogo de permanência no G8

21/04/2017 04:24 - Modificado em 21/04/2017 04:56

A fechar a jornada, 13, a penúltima o jogo entre Farense e Ribeira Bote, duas equipas com objectivos iguais, mas com metas diferentes.

O Farense quer continuar a sua saga de vitórias, e o Ribeira Bote precisa vencer para continuar a disputar na primeira divisão.

Pelo segundo ano na primeira divisão, a equipa comandada por Bassana procura terminar a restante temporada apenas com vitórias, isto depois de uma boa temporada, conseguindo manter distância do fundo da tabela, coisa que não aconteceu no ano passado, ano de estreia da equipa de Fonte Filipe, que conseguiu ascender pela primeira vez ao G8, este ano mostrou uma garra diferente.

Ribeira Bote, após subida de divisão na época passada, não quer voltar a segundona e para isso precisa vencer todos os jogos que faltam, dois, de forma a assegurar pelo menos a oportunidade de decidir na Liguilha, a manutenção.

Com duas vitórias, três empates e sete derrotas, a equipa da “Zona Libertada”, entra em campo com esperanças de continuar a luta pela permanência, objectivo principal da equipa.