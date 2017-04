Dérby e Mindelense o Clássico dos Clássicos de São Vicente disputa-se este sábado

21/04/2017 04:51 - Modificado em 21/04/2017 04:51

Os jogos entre o Dérby e Mindelense são históricos e sempre importantes, por isso geram muita expectativa entre a massa adepta afecta as duas equipas que lotam o estádio Adérito Sena sempre que as duas equipas entram em choque. O jogo deste Sábado irá colocar frente a frente, o terceiro classificado o Mindelense com 23 pontos perante o Dérby quarto classificado com 20 pontos equipas que nas duas últimas temporadas por esta altura ocupavam posições mais confortáveis na prova.

Os Bicampeões regionais com a derrota na jornada transacta frente a Académica complicaram as contas no que diz respeito ao título, e neste momento estão a 6 pontos da liderança e, como não tem sido hábito nas últimas duas edições da prova. E por esta altura os Leões da rua de praia estão dependentes de duas quedas da “Micá”, nestes dois últimos jogos para poder festejar o Tricampeonato. Cenário complicado mas que ao ver de Rui Alberto Leite ainda é possível em caso de desaires da “Micá” nos derradeiros jogos.

O Dérby por sua vez vem de uma goleada imposta ao Salamansa por quatro bolas sem resposta, resultado este que coloca a equipa “Derbiana” a apenas três pontos do Mindelense, mas no que diz respeito aos objectivos traçados para esta época o Dérby disse adeus depois da vitória da “Micá” frente ao Mindelense. Numa época atípico o Dérby ainda sonha em atingir o segundo lugar da prova, mesmo que isso não dá direito a nada, somente uma melhor classificação no campeonato.

A entrada para a jornada 13, as duas equipas são os reis dos empates no campeonato, ambos contabilizam 5 até ao momento. O Mindelense tem ainda 6 vitórias e uma derrota, com 19 golos apontados e 9 sofridos, já o Dérby tem 5 vitórias e duas derrotas, com 18 golos marcados e 13 sofridos. O jogo deste sábado está agendado para as 14 horas e promete ser renhido até ao último apito do árbitro.