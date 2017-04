Falcões X Salamansa: duas equipais à procura da permanência na primeira divisão

21/04/2017 04:15 - Modificado em 21/04/2017 04:37

Com o campeonato regional de futebol praticamente decido a favor da Académica, basta um empate para sagrar-se campeão de São Vicente e, com os representantes da ilha no nacional também decididos esta jornada decide-se quem fica mais perto da segundona e quem mantém no G8.

As três equipas em risco são, Salamansa, Falcões do Norte e Ribeira Bote, com 10, 9 e 8 pontos respectivamente. Nesta penúltima jornada, Salamansa X Falcões do Norte é o terceiro jogo deste fim-de-semana, no Municipal Adérito Sena.

Ambas as equipas procuram a vitória, mesmo com a vantagem de um ponto sobre o Falcões, a equipa da zona piscatória não pode em caso algum sofrer pontos, a equipa de Daniel “Nhela”, procura a permanência na primeira divisão. Tendo perdido os últimos dois jogos, na jornada 11 frente ao Farense por 1-0, e na 12ª jornada foi goleado por três bolas a zero, ante ao vice-campeão regional, Dérby.

Por sua vez, o Falcões do Norte quer sair da linha de água e, para isso precisa vencer a todo custo. Com um registo melhor que o seu adversário, este provém de um empate e uma derrota, com o Mindelense 2-2 e com o Ribeira Bote perdeu por 4-3.

O combinado de “Nha Cabra” como é conhecido o técnico da equipa de Chã de Alecrim após subir na tabela na segunda volta, isso após toda a primeira volta no fundo da tabela é actualmente o “lanterna vermelha” do campeonato, posto anteriormente ocupado pelo Ribeira Bote, que subiu após derrota do Falcões.

Ainda nada está decidido e as equipas têm até a última jornada para saber quem desce directamente e quem Aida tem a chance de disputar a Liguilha e com isso, a oportunidade de permanecer na divisão principal do futebol de São Vicente.