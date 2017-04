Académica do Mindelo quer ser campeã frente ao Batuque

21/04/2017 04:33 - Modificado em 21/04/2017 04:33

Depois da vitória frente ao Mindelense na jornada transacta por uma bola sem resposta a “Micá” conseguiu atingir o objectivo de marcar presença no campeonato nacional de futebol. A “Micá” está neste momento a apenas um ponto de chegar ao tão desejado título de campeões regionais 10 anos depois e, frente ao Batuque no sábado desde que pontuem os comandados de Bubista poderão fazer a festa.

A Académica do Mindelo a entrada para a 13ª jornada é líder destacada da prova com 29 pontos mais 6 do que o Mindelense, quando faltam apenas duas jornadas para serem disputadas a “Micá” parece mesmo destinada a destronar os Bicampeões regionais e Tetra nacionais os Leões da rua de Praia.

A entrada para penúltima jornada do campeonato os comandados de Bubista apresentam uma performance que a muito não se via, além da liderança isolada destacam-se como a equipa mais concretizadora do campeonato com 22 golos apontados e com a defesa menos batida com 8 golos sofridos. Com o objectivo alcançado de marcarem presença no campeonato nacional, esta época resta saber com que disposições os pupilos de Bubista irão encarar a partida de domingo frente ao Batuque FC, visto que um empate é suficiente para o título.

“Todos os jogos são para ser encarados de igual forma, e este jogo é muito importante para nós e vamos trabalhar para vencê-lo, só isso que passa neste momento pelas nossas cabeças” afirmou o avançado Gil recentemente a este Online quando questionado com que ambição a equipa irá encarar o jogo de domingo frente ao Batuque FC.

Pela frente a Académica vai ter uma equipa que após vencer o Campeonato Abertura, teve uma baixa considerável de forma, ocupando neste momento a quarta posição da tabela classificativa com 17 pontos. Uma época irregular com alguns tropeções que se revelaram decisivas para afastarem a equipa do rumo traçado no início, na altura apresentando-se como sendo um dos sérios candidatos ao título. Neste momento fora da corrida pelo passaporte nacional e do campeonato regional, resta saber como irão encarar este jogo os comandados de Nhela, que na primeira volta do campeonato saíram com uma derrota frente a “Micá” por uma bola sem resposta.

O jogo deste domingo as 16 horas entre estes dois clubes é importante e, poderá ser decisivo para o desfecho final do campeão regional desta época desportiva em São Vicente. Um jogo que certamente terá casa cheia, de apoio as suas equipas.