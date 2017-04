Sub-15: Geneva procura manter liderança com Batuque e Asas do Norte à espreita

À entrada para a sexta jornada, a equipa do Geneva lidera a prova de forma isolada com 13 pontos, mais um ponto do que os dois perseguidores directos, Batuque e Asas do Norte que têm ambos 12 pontos.

O Geneva vem de uma goleada por oito bolas a uma frente ao Desportivo de F.F. Sem dúvidas a moral está em alta nas hostes da equipa de Ribeira Bote. Nesta jornada, terão pela frente a equipa do Estoril, actual quinto classificado com 8 pontos, equipa que já revelou ser difícil de bater nesta temporada e que também vem de uma vitória, desta feita por duas bolas sem respostas ante o Real Sociedade. Um jogo que se espera ser de grau de dificuldade maior para os de Ribeira Bote.

Os campeões em título, o Batuque, nesta jornada têm encontro marcado com o Vasquianos, actual nono classificado com três pontos, mas recorda-se que o Vasquianos não jogou na jornada cinco, isto após a suspensão dos jogos no campo de Bitim para a realização de um torneio no referido campo. Com isto, a equipa em cinco jogos já realizados, disputou apenas três, tendo cumprido folga na primeira jornada. O Batuque procura alcançar a liderança após cumprir a sua folga, tendo regressado na jornada cinco e logo com chapa sete frente à Académica e já demonstrou a par do Geneva e do Asas do Norte que as contas do título vão ser decididas ao detalhe.

Asas do Norte defrontará a equipa do Cantarera, actual sétimo classificado com sete pontos e que também não jogou na jornada passada pelos mesmos motivos do Vasquianos, o Atlântico e o FC Derby. O Asas do Norte, até ao momento, tem dado bem conta de si neste campeonato e de certeza estará com os olhos postos no Play-Off de apuramento ao campeão e, até ao momento, ainda não perdeu um único ponto e cumpriu folga na segunda jornada.

Três equipas ainda invictas na prova à procura de manter as posições na tabela classificativa e assim manterem-se dentro do G4. Nesta jornada, a equipa do FC Derby, actual décimo classificado, cumprirá a sua folga.

Jogos, horários e locais da sexta jornada:

Sábado campo Bitim:

14:30 – Atlântico x Real Sociedade

16:00 – Desportivo F.F x Zona Libertada

Domingo:

09:00 – Asas do Norte x Cantarera (Bela Vista);

09:00 – Estoril x Geneva (Bitim);

14:30 – Vasquianos x Batuque (Bela Vista);

16:00 – Académica x Juventude (Bela Vista);