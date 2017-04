Campeonato feminino: partida entre Mindelense e Madeirense é prato forte da quinta jornada

20/04/2017 05:34 - Modificado em 20/04/2017 05:34

Depois da vitória das campeãs em título sobre o Benz Táxi na jornada passada, desta feita, as Leoas da rua de Praia têm mais um encontro este domingo que se antevê de elevado grau de dificuldade, tendo em conta que terão pela frente nesta jornada o actual segundo classificado, o Madeirense, a apenas uma distância de dois pontos, jogo este que terá como palco o campo de Ribeira de Craquinha.

O Mindelense segue na frente com 12 pontos, dois pontos a mais do que o Madeirense que tem 10. Este jogo será, sem dúvidas, muito importante na luta pelo título. Desde já, em caso de vitória, o Mindelense poderá cavar um fosso de 5 pontos para a concorrência. Para que tal não aconteça, as comandadas de Gastão terão de se aplicar muito em campo para travarem a série de quatro vitórias consecutivas das comandadas de Gusto no campeonato.

O jogo terá muitos motivos de interesse. Desde já o facto de que as duas equipas ainda estão imbatíveis. O Madeirense, após o empate a zeros na primeira jornada frente ao Benz Táxi, arrancou para uma série de três vitórias consecutivas e com goleadas, atingindo números arrasadores no capítulo da finalização com 22 tentos apontados e ainda não sofreu nenhum golo. Por seu lado, as Leoas da rua de Praia têm um score de 16 golos marcados e também não sofreram ainda nenhum golo. Espera-se agora para saber quem fará a festa no final do jogo.

Frente a frente estarão as máximas goleadoras da prova: Cavól do Madeirense com 8 golos, que se sagrou melhor marcadora do último campeonato, parece estar projectada para renovar este título individual. Do outro lado, estará Josiane Fortes segunda melhor marcadora da competição com 5 golos apontados.

Jogos e horários da jornada 5:

Sábado Centro Estágio da FCF: 14:30 Real Sociedade x Benz Táxi – 16 horas Falcões do Norte x Ribeirense

Domingo Ribeira de Craquinha: 14:30 Mindelense x Madeirense