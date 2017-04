Santiago: Karen pede ajuda para efectuar tratamento nos rins

20/04/2017 05:30 - Modificado em 20/04/2017 05:30

Karen Cibel Brito Fortes, natural da ilha de Santo Antão, Cidade da Ponta do Sol, residente em Santiago, 25 anos de idade, há 4 anos vive com diagnóstico de Antecedente de Litase Renal o que lhe impede de trabalhar.

Karen Fortes, aos 21 de idade veio a sofrer de uma doença chamada “PIELONEFRITE CRÓNICA /LITASE RENAL”, isto é, uma infecção bacteriana de um ou de ambos os rins associada a um sistema imunitário debilitado, o que faz com que a jovem sinta os sintomas dessa doença com frequência.

Em 2013, Karen Fortes foi evacuada de emergência para a ilha de São Vicente com graves problemas de saúde, onde foi submetida a vários exames e diagnosticada com Antecedente de Litase Renal.

De acordo com a jovem, depois de um mês internada no Hospital Baptista Sousa, o médico disse-lhe que ela seria evacuada para Portugal e submetida a um tratamento laser. No entanto, ela nunca foi evacuada e continua em consultas de rotina aqui em Cabo Verde.

Karen Fortes diz que não consegue fazer uma vida normal como as outras pessoas, tendo em conta os problemas de saúde e depende só da ajuda da mãe, uma vez que o seu pai veio a falecer quando ela tinha 16 anos de idade.

“A nossa condição financeira é difícil, pois só a minha mãe é que trabalha e somos muitos filhos. No entanto, ela ajuda-me no que preciso”, adianta Karen Fortes.

Relativamente à compra de medicamentos, consultas e exames, Karen Fortes diz ter ajuda dos seus amigos e realça que “a minha mãe não me consegue ajudar, porque as despesas são muitas”.

Karen, sem saber onde pedir ajuda, deixa o seguinte apelo às pessoas que a queiram apoiar: “sou muito jovem e desde os 21 anos de idade tenho vindo a sofrer dessa doença e gostaria de ter a minha vida normal de volta, por isso, peço a quem me puder ajudar que me ajude, pois ficaria grata do fundo da minha alma!”, disse com uma certa emoção.

Entretanto, Karen Fortes deixa o seu contacto telemóvel para as pessoas que a queiram ajudar:

Karen Fortes: 00238-993-45-35