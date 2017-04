Sarampo: Cabo Verde em alerta devido aos casos surgidos em Portugal

20/04/2017 05:22 - Modificado em 20/04/2017 05:31

As autoridades sanitárias pediram à população para que faça a vacinação completa contra o sarampo. Este apelo surge na sequência do aumento de casos de sarampo, 21, em Portugal que provocou a morte de uma pessoa.

O coordenador nacional de Luta Contra as Doenças de Transmissão Vetorial, António Moreira, disse que ” Com esta situação em Portugal é evidente que alertamos e apelamos à população, sobretudo àqueles que não fizeram o calendário vacinal completo, para se aproximarem dos serviços de saúde para reforçar a prevenção contra o sarampo”.António Moreira disse que essa preocupação e a prevenção se deve a ” ligação muito forte de Cabo Verde com a comunidade portuguesa”. Embora , assegure que país tem uma “boa cobertura” de vacinação contra o sarampo. Dados do Ministério da Saúde apontam que a última epidemia da doença no país ocorreu em 1997-1998.

Todas as ilhas do arquipélago foram afetadas, houve um total de 8.873 casos, quase metade (45%) em crianças menores de 5 anos, e 49 mortes.

Em Portugal, desde janeiro e até hoje há 21 casos confirmados de sarampo havendo outros casos ainda em investigação.

O sarampo é uma doença altamente contagiosa, geralmente benigna mas que pode desencadear complicações e até ser fatal.