Sub-17/Antevisão : Batuque e Geneva dois líderes com números que deixam qualquer adversário KO

20/04/2017 05:12 - Modificado em 20/04/2017 05:12

A jornada seis está à porta. Batuque e Geneva seguem imparáveis no cimo da tabela com 12 pontos, com uma vantagem de 3 pontos sobre o terceiro classificado, o Estoril que tem 9 pontos. Nesta jornada, o Batuque defronta o Geração Benfica, actual quinto classificado com 7 pontos. Por seu lado, o Geneva enfrentará a equipa da Real Sociedade actual sétimo classificado com 6 pontos.

À entrada para esta jornada, os números não enganam e até esta altura do campeonato, os dois líderes atingiram números de destaque na prova: o Batuque tem o melhor ataque da prova com 22 golos marcados, enquanto que o Geneva tem 16 tentos apontados. No capítulo defensivo, o Batuque ainda não foi buscar nenhuma bola às suas redes, enquanto que o Geneva, por 5 ocasiões, já foi buscar a bola nas suas redes.

Os adversários estão em alerta máxima para estes dois clubes que prometem continuar a dar muitas dores de cabeça às defesas contrárias. O Geneva, estreante na competição, tem uma derrota no campeonato precisamente frente ao Batuque na primeira jornada, por três bolas sem resposta.

O Estoril é o perseguidor directo até ao momento à dupla da frente, clube que sustenta a terceira posição da tabela classificativa com 9 pontos. Nesta jornada, o adversário do Estoril será a Zona Libertada equipa que ocupa a oitava posição com 6 pontos.

Da sexta jornada, os campeões em título, o Cantarera, cumprirão o seu jogo de folga. Uma equipa que precisa mesmo de um tempo para recuperar as energias e recompor-se para o que resta do campeonato e que, nesta jornada, poderá ver os adversários directos, em caso de sucesso nos seus jogos, cavarem um fosso de 8 pontos. Contas complicadas porque há ainda na cola seis equipas a lutarem taco a taco por lugares de acesso ao G4, ficando a partir desta jornada com apenas 5 jogos por disputar, cenário difícil mas não impossível de dar a volta.

Jogos, horários e locais da sexta jornada:

Sábado campo R. Craquinha: 14:30 – Geração Benfica x Batuque

16:00 – FC Derby x Ponta d´Pom

Domingo campo de Chã de Alecrim: 09:00 – Juventude x Falcões do Norte

14:30 – Geneva x Real Sociedade

16:00 – Z. Libertada x Estoril