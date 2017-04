Os actores Diogo Lopes e Sara da Graça apresentaram uma TERTÚLIA “CORPOS”, na cidade da Praia

No âmbito do Dia Internacional da Dança, “Mais Dança, menos Álcool”, celebrado no mês de Abril, os actores Diogo Lopes e Sara da Graça apresentaram, nesta terça-feira, 18 de Abril, uma Tertúlia “Corpos”, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, Santiago.

Os dois moderadores formaram-se em Teatro e são co-fundadores do Grupo de Artistas “Os Medalha d’Ouro”, em Portugal.

Com a Tertúlia “Corpos”, os actores afirmam que não querem chegar a lado nenhum e que não há lado nenhum a chegar, mas sim, que há somente muitos pontos de partida que é preciso definir e realçam que, “vamos imaginar o corpo e vamos treinar a imaginação para podermos ter uma boa conversa”.

Diogo Lopes e Sara Lopes defendem que o objectivo dessa Tertúlia é debater questões relacionadas com o corpo do actor onde o ponto de partida é o “Corpo”: “ O corpo do actor, do performer, do bailarino, o corpo como ferramenta inerente à criação, o corpo em palco, em frente a um público desconhecido e com o qual quer comunicar. E qual é esse corpo neste momento? Haverá uma distinção entre aquilo que é teatro, dança, performance? Qual deve ser o papel destas mesmas nos dias de hoje?”.

Por fim, aqui em Cabo Verde, os actores consideram que “queremos separar para abrir, por vezes, para abrir possibilidades é preciso fechar os significados a outras”, e não pretendem nada mais do que uma conversa, “que pode ser de uma importância em si pelo facto de ser uma conversa, e nada mais”.