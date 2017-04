“Os Pilukas” venceram o concurso de dança “Afro Batle”

19/04/2017 05:43 - Modificado em 19/04/2017 05:43

O grupo de dança “Os Pilukas” cujo objectivo é o de ser diferente dos outros grupos de dança na ilha de São Vicente, venceu este sábado, 15 de Abril, no Clube Castilho, o concurso de dança “Afro Batle”.

O concurso de dança “Afro Batle” foi realizado na ilha de São Vicente e disputado por 3 grupos de dança, “Os Pilukas”, “Afro Swagg” e “Afro Dance”.

O Grupo de dança “Os Pilukas” ficou no primeiro lugar, “Afro Swagg” no segundo e “Afro Dance” no terceiro lugar.

De acordo com Nandinho, porta-voz do grupo, o facto de terem vencido este concurso foi uma “grande” alegria e motivação. “O termos vencido este concurso de dança foi um momento de grande felicidade e motivação, isto porque temos feito muito para estarmos onde estamos hoje”, disse Nandinho.

O Grupo afirma que o prémio foi mais do que merecido, uma vez que treinaram muito para que isso acontecesse. “Treinámos muito, confesso que estou com dor nas costas e com os dedos dos pés todos doloridos”, adianta o porta-voz do grupo.

O próximo objectivo do grupo é o lançamento do álbum “Afro House” e o videoclip do grupo. “Já conseguimos o nosso título, agora o próximo passo é lançar o nosso álbum “Afro house” e o nosso videoclip”.

O grupo foi premiado no valor de 8 mil escudos e vai actuar na festa “I Love Liceu”, em breve.