“Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” vai ser apresentada na Biblioteca Nacional

19/04/2017 05:41 - Modificado em 19/04/2017 05:41

A obra “Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” do autor mindelense Odair Varela será, esta sexta-feira, 21, apresentada ao público praiense. A presentação da obra conta com a participação especial de Luna Alvarez e deverá acontecer na Biblioteca Nacional.

Depois do lançamento em Lisboa, é a vez da cidade da Praia acolher a apresentação da mais recente obra de Dai Varela. “Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” vai ser apresentada na próxima sexta-feira, 21, na Biblioteca Nacional na cidade da Praia.

A apresentação estará a cargo de Daniel Medina (membro do Conselho Fundador da Academia Cabo-verdiana de Letras e Presidente da Associação dos Escritores de Cabo Verde) e também de Fátima Bettencourt (membro do Conselho Fundador da Academia Cabo-verdiana de Letras). A garantia é de momentos de partilha literária, troca de experiências e descontracção.

“Tufas, a Princesa Crioula – aprendendo as palavras mágicas” é uma obra acompanhada por belas ilustrações do jovem ilustrador Alberto Fortes e é uma versão bilingue (português/inglês) com tradução de Peggy Romualdo.

Conforme a nota enviada à imprensa, a obra “Tufas, a Princesa Crioula” é direccionada para o público infanto-juvenil que, através da sua estética literária, procura dar a conhecer traços culturais e vivências das crianças das ilhas para o Mundo, tendo como objectivo atingir um público mais diversificado e conferir-lhe um carácter internacional”.

A capa é colorida mas as ilustrações interiores são a preto e branco para que as crianças possam ter uma acção sobre a estória e potencializar a interacção estória/leitores.