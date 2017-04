Voleibol: Seleccionador Nacional Nélio Ramos já escolheu os 12 jogadores para a fase de qualificação para a Zona II

19/04/2017 05:38 - Modificado em 19/04/2017 05:38

O treinador da Selecção Nacional Nélio Ramos já escolheu a lista definitiva dos 12 convocados para a preparação da Selecção Nacional para a qualificação do campeonato do mundo que terá como anfitriã a China em 2018. O clube Atlético Volley Clube de São Vicente contribui com dois atletas na lista dos pré-convocados.

Tendo em conta as últimas convocatórias do seleccionador nacional, estreiam desta vez na sua lista Éder Rosário do Voley Club do Sal, Júnior Correia (ABC) e Carlos Furtado (7 Islas). De realçar que a Ilha do Sal, pela primeira vez, vê um atleta dos seus clubes integrar uma convocatória da Selecção Cabo-verdiana.

No dia 23 deste mês, a Selecção Nacional iniciará na Cidade da Praia o estágio de preparação para a fase de qualificação da Zona II. A qualificação decorrerá entre os dias 28 e 30 deste mês, na Cidade da Praia, onde Cabo Verde terá pela frente as selecções do Senegal e da Gâmbia.

Lista dos 12 convocados:

Passadores: Delson Gomes – Interclube e Paulo Fernandes – ABC;

Libero: Jeaniny Santos – Atlético Volley Club;

Zona 4: Isaías Sanches – Islas Canarias; Marcos Veracruz – Interclube; Paulo Cardoso – Prédio e Elissandro Silva – ABC;

Oposto: Nivaldo Alves – Interclube e Júnior Correia – ABC;

Centrais: Carlos Furtado – Islas Canarias; Danilo Évora – Atlético Volley Club e Éder Rosário – Volley Clube do Sal;