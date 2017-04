Grupo de dança Monaroda trás medalhas de ouro, prata e bronze para Cabo Verde

18/04/2017 07:52 - Modificado em 18/04/2017 07:52

O Campeonato Internacional da Dança em Cadeiras de Rodas decorreu de 14 a 16 de Abril na Holanda. O Grupo de dança Monaroda representou Cabo Verde da melhor forma e conseguiu trazer cinco medalhas para o país nas categorias freestyle single men, freestyle single womenn e freestyle combi 2.

Representado pelos dançarinos, Élia Neves Mendes, Flávio Tubaron, Miriam Medina, Cabo Verde conseguiram conquistar cinco medalhas, sendo um de ouro, duas de pratas, e duas de bronze.

Miriam Medina adiante que os prémios foram alcançados nas categorias de freestyle single men, freestyle single womenn e freestyle combi 2. O dançarino Flavio Tubaron alcançou a medalha de ouro na categoria estilo livre homens.

Élia Mendes em estilo livre mulheres trouxe uma medalha de prata e os dançarinos Flávio e Miriam Medina, no estilo livre combinado conseguiram também uma medalha de prata. O grupo conquistou ainda o 4º e 5º lugar com duas medalhas de bronze disputados pela Élia Mendes e Euclides Moreira, na categoria Duo standard dentro e fora do IPC.

Em reação ao Inforpress, o grupo de dança mostram satisfeitos e realizado. “Sentimo-nos realizados por conquistar estas medalhas, num campeonato internacional onde as equipas concorrentes têm mais possibilidades de ensaios, pois, nós em Cabo Verde deparamos com muitas dificuldades”.

O grupo devera participar ainda de um evento nas Ilhas Canárias e participar na Bélgica do Campeonato Mundial de Dança em Cadeiras de Rodas.