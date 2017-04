Navio Soby: Primeira medida é a remover o combustível

18/04/2017 07:48 - Modificado em 18/04/2017 07:48

Capitão dos Portos do Barlavento, António Duarte, confirma que a remoção do navio Soby já está em curso desde Segunda-feira de manhã, sendo a retirada do combustível a primeira medida, para evitar o derrame e a poluição.

“Os trabalhos vão começar logo de seguida, num primeiro momento para remover o combustível nos tanques do navio e dos camiões, assim como a limpeza do navio, para evitar derrame de combustível, e ter-se a certeza de que não haverá riscos de poluição e só depois realizar de endireitamento do navio” explica Capitão dos Portos do Barlavento, António Duarte.

O plano da remoção do navio Soby já está a ser concretizado e consiste no “mergulho minucioso” de especialistas do navio Neptune de forma a avaliarem o estado subaquático do navio Soby, todavia o capitão adianta que “plano de remoção previamente concebido, sendo dinâmico, pode sofrer ou não ajustes de acordo com resultados do mergulho”.

Os trabalhos de remoção do navio Soby no terminal de cabotagem do Porto Grande do Mindelo está a cargo de especialistas do navio Neptune, de bandeira espanhola, no qual a previsão está definida por um período de 14 dia, porém o Capitão dos Portos do Barlavento diz em entrevista à Inforpress que há esperança na redução deste prazo, devido a experiência da companhia.

Após a remoção do navio Soby com 44,5 metros de comprimento e com capacidade para transportar 255 toneladas, o mesmo deverá ser removido para uma área a ser indicada pelas autoridades marítimas em função das decisões do seu armador.