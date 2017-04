Ulisses Correia: “governo tem como meta a criação de condições para que exportações das empresas possam ser uma realidade”

18/04/2017 07:35 - Modificado em 18/04/2017 07:35

O governo prepara-se para o Conselho Nacional de Desenvolvimento empresarial, e executa visitas a varias instituições empresariais, para tomar pulso do que tem feito. A reunião pretende analisar as politicas do governo do, e avançar com medidas para melhorar o ambiente económico no país.

Depois da apresentação dos dados do INE sobre o desemprego, aliada a promessa de campanha de criação de postos de trabalho, este último item, constitui ainda uma preocupação para o governo, declarado em várias ocasiões.

Das medidas avançadas pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, prende-se com a vontade do governo em trabalhar “de forma próxima com as empresas exportadoras, e as empresas que exportam serviços”.

E o governo com notícias para as empresas. “Se tiverem necessidade de incrementar e implementar as suas exportações vão ter uma resposta positiva do governo”. E esta resposta do governo tem como meta a criação de condições para exportações destas empresas possam ser uma realidade. E o governo como dito por Ulisses Correia e Silva visa ser o suporte as empresas, e medidas serão discutidas no conselho nacional.

E esta disposição visa ajudar o ambiente de negócio e de investimento no país de forma que se possa ser refletido na criação de postos de trabalho.

“Defendemos metas muito ambiciosas para o país e para governação. Criar as condições para um ambiente de execução de investimentos e de criação de novas empresas, que tenham recursos favoráveis quer a nível de investimento de financiamento, de recursos fiscal, quer a nível de uma forte aposta para a exportação”.