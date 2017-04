Divisas nos bancos angolanos em mínimos do ano na última semana

17/04/2017 09:27 - Modificado em 17/04/2017 09:27

A venda de divisas pelo Banco Nacional de Angola (BNA) à banca comercial caiu para mínimos do ano na segunda semana de abril, para 96,7 milhões de euros, reservando uma parte para o pagamento de salários de trabalhadores expatriados.

A informação consta do relatório semanal do BNA sobre a evolução dos mercados monetário e cambial entre 10 e 13 de abril, e surge após os 224,2 milhões de euros e 98,9 milhões de euros, nas duas semanas anteriores.

Segundo o documento, consultado pela Lusa, as divisas disponibilizadas – mantêm-se exclusivamente em euros há mais um ano -, em vendas diretas equivalentes a 108 milhões de dólares, cobriram novamente as necessidades de divisas do setor petrolífero (53,7 milhões de euros), da construção (3,7 milhões de euros) e dos transportes (três milhões de euros).

Para assegurar a transferência de salários de trabalhadores expatriados, o BNA informa ter disponibilizado aos bancos comerciais, na segunda semana de abril, um total de 3,1 milhões de euros.

Angola enfrenta desde finais de 2014 uma crise financeira e económica, com a forte quebra das receitas com a exportação de petróleo devido à redução da cotação internacional do barril de crude, tendo em curso várias medidas de austeridade.

abola.pt