Estrela da MTV suicida-se em frente aos amigos

17/04/2017 09:25 - Modificado em 17/04/2017 09:25

Clay Adler, de 27 anos, escolheu por fim à sua vida de forma surpreendente e completamente inesperada. O jovem encontrava-se de férias com um grupo de amigos na Califórnia, Estados Unidos, e aproveitou um momento em que estavam todos a praticar tiro para disparar sobre a sua própria cabeça. De acordo com a imprensa internacional, ainda foi levado com vida para o hospital, mas acabou por não sobreviver.

O suicídio remonta ao passado dia 26 de março, mas a família só decidiu revelar a notícia agora para poder viver de forma privada as cerimónias fúnebres. À revista People, o pai de Clay Adler, Frank, esclareceu que a família decidiu doar os órgãos. “Pelo menos, conseguimos salvar quatro ou cinco vidas”, disse.

Os primeiros relatórios da autópsia não mostraram resíduos de álcool ou drogas no sangue, pelo que terá sido uma decisão tomada em consciência.

Clay Adler era uma das estrelas do canal norte-americano MTV e participou em reality shows como Make it or break it, Fish Tank e Newport Harbor: The Real Orange County. Jennifer Lawrence era uma das amigas mais próximas do jovem e, segundo o site Hollywood Life, a atriz está “de coração partido” com a sua morte. Não se sabe, no entanto, se a atriz também integrava o grupo que estava de férias na Califórnia quando tudo aconteceu.

