Aos 74 anos, Susana Vieira protagoniza cenas quentes na TV

17/04/2017 09:17 - Modificado em 17/04/2017 09:17

A atriz brasileira assume, sem pudores, as vicissitudes da sua profissão, nem que estas tenham de passar por protagonizar cenas de nudez no pequeno ecrã.

Aos 74 anos e uma extensa (e reconhecida) carreira na área da representação, Susana Vieira prova que continua dedicada de corpo e alma à sua profissão. Literalmente. A atriz vai interpretar Cora na nova novela da Globo “Os Dias Eram Assim” (sem data de estreia prevista para Portugal).

Em declarações ao site brasileiro Extra, Susana Vieira encara com humor as cenas ousadas da sua personagem: “Ela beija dois homens, tem cenas de nudez. Durante as gravações disse: “Não tenho mais idade para isso, na televisão não tem Photoshop, não é?”, brincou.

A atriz considera, ainda, que os homens têm mais dificuldades na hora de tirar a roupa à frente de uma câmara. “Os homens ficam muito mais sem graça quando têm de tirar a roupa no estúdio do que as mulheres. Até hoje não entendi [o porquê]. Existe uma vergonha de mostrar o seu órgão sexual”, rematou.

jn.pt