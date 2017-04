Colecionador encontra ouro em tanque de guerra que comprou no eBay

17/04/2017 09:00 - Modificado em 17/04/2017 09:00

Um homem encontrou barras de ouro no interior de um tanque utilizado na Guerra do Golfo pelo exército iraquiano. O “tesouro” foi avaliado em mais de 2,5 milhões de dólares (cerca de 2,4 milhões de euros).

Nick Mead, um colecionador britânico, de 50 anos, comprou o tanque no “eBay” por 37.000 dólares. Procurava aumentar a coleção a que se tem dedicado no Reino Unido, composta por 150 peças militares.

Segundo o “The Sun”, o ouro foi encontrado no depósito de combustível do veículo depois de este ter sido desmontado por um mecânico para garantir que não havia restos de material explosivo no seu interior.

O colecionar confessou que, na altura, não soube o que fazer com o ouro: “Não podíamos dirigir-nos a uma casa de penhores com cinco barras de ouro”. O indivíduo acabou por chamar a polícia e entregar o ouro. O “tesouro” foi confiscado e enviado para Londres.

jn.pt