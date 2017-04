Vistos: Elísio Freire «puxa as orelhas» a JMN e exige responsabilidade

17/04/2017 08:06 - Modificado em 17/04/2017 08:06

Elísio Freire, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros, veio a público dar um «puxão de orelhas» ao ex-Primeiro-ministro José Maria Neves, na sequência das críticas que fez Neves à anunciada intenção do Governo de isentar de vistos todos os cidadãos da União Europeia. E, com a pontaria nesse alvo, disse «que o Primeiro-ministro anunciou que o Governo está a trabalhar para conceder isenção de vistos a cidadãos da União Europeia. E nós achamos absurdo que as pessoas não tenham compreendido o alcance e o quão estruturante ela é».

O Ministro adiantou igualmente que esta medida está incluída no acordo de parceria especial que tem vindo a ser negociado há vários anos entre Cabo Verde e a União Europeia. “Esta é uma medida que faz parte do acordo de Parceria Especial, está dentro do pilar mobilidade e trará para Cabo Verde vantagens enormes. A primeira é que o nosso país terá portos e aeroportos seguros e modernos. Permitirá ao país estar ligado a uma região e a uma economia dinâmica, mas isso reforça ainda a nossa posição a nível da CEDEAO e, em terceiro lugar, não haverá nenhuma quebra de receitas, muito pelo contrário”.

“No momento em que o Decreto-lei vier a público, terá as medidas compensatórias”, reforçou.

Para o Governo, o assunto da isenção de vistos para os cidadãos da União Europeia é um tema “muito sério” e que “exige muita responsabilidade”. “É um assunto de política externa do Estado de Cabo Verde e, por isso, consideramos que quem tem ou já teve responsabilidades políticas neste país não pode fazer afirmações bombásticas e nem pode também utilizar expressões que, por vezes, ficam mal na política externa. O que nós podemos dizer é que absurdo é não compreender o alcance desta medida”, concluiu.