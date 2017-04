Post: até os nossos mortos têm que esperar pela Praia

13/04/2017 08:22 - Modificado em 13/04/2017 08:22

O ex- deputado do PAICV, Alexandre Novais ficou revoltado pelo facto de não existir um médico legista em São Vicente e por causa disso os familiares do jovem Rudy assassinado esperaram cinco dias até ele chegar para fazer a autópsia e poder liberar o corpo para ser enterrado. Não foi a primeira vez.Não será a última, porque o Ministério da Saúde e o Ministério da Justiça acham que não é preciso. Acham que os familiares podem sofrer, chora , desesperar o tempo que for preciso para enterrar os seus. Eu não alinho com o Xazé na luta pela autonomia, prefiro continuar a luta pela regionalização.Mas chega. Não há justificação para que São Vicente continue sem um médico legista, porque os nossos mortos podem esperar pela Praia e nós os vivos não reclamamos.

A DESCIDA AO INFERNO CONTINUA…SONCENT kabód na nada!

Falecido há cinco dias e a Família enlutada não tem o direito de o enterrar e iniciar o seu luto. Porquê? Porque São Vicente não tem um Médico-Legista. Uma ilha com mais de 80mil habitantes e até os nossos mortos têm que esperar pela Praia. NÃO HÁ DIREITO, e isto ultrapassa o limite do tolerável! Se as nossas autoridades locais não são capazes de obrigar o Governo a dar as respostas básicas, o Povo Mindelense tem que sair às ruas e exigi-lo!!! Se a Praia não é capaz de lidar com o pais arquipelágico que nós temos, se a Praia não consegue Governar com DECÊNCIA São Vicente, São Vicente tem que tomar a sua autonomia… E não há que ter medo de chamar os bois pelos nomes. Sim, AUTONOMIA!

Alexandre Novais, Facebook

Foto: Facebook Alexandre Xazé