Licenciada em Administração de Empresas gere um bar para sobreviver

13/04/2017 08:15 - Modificado em 13/04/2017 08:15

Desanimada e sem onde recorrer, Rufina de Melo Fernandes resolveu abrir o seu próprio negócio. Licenciada em Administração de Empresas, a jovem de 31 anos, sem opções, agarrou a primeira oportunidade de trabalho para o seu auto-sustento.

Natural da ilha de Santiago, onde reside, concluiu a sua licenciatura há 2 anos na Bolívia. Entretanto, após estes dois anos de luta à procura do primeiro emprego, a jovem resolveu apostar no seu próprio negócio e hoje é gerente do bar onde trabalhava antes de ir para a Bolívia.

Rufina Fernandes diz ter regressado para Cabo Verde logo após a conclusão do curso, tendo concorrido a vários concursos à procura do primeiro emprego e sem sucesso. “É uma frustração ter-me dedicado a vários anos de estudo e no final não conseguir um trabalho na minha área no meu país”.

“Os nossos pais investem em nós para podermos ter uma licenciatura e, com isto, podermos trabalhar e ter uma vida melhor. É uma frustração quando não encontramos emprego”, considera.

Sendo assim, a jovem, com a ajuda dos familiares, abriu o seu bar na cidade da Praia com o nome “Quiosque da Teia”. “O lucro do bar não corresponde àquilo que uma licenciada na minha área recebe, mas é o suficiente para sobreviver”, afirma.

Por outro lado, Fernandes sonha algum dia trabalhar na sua área. De formação : “Para não ficar parada resolvi abrir o meu próprio negócio, mas o meu sonho é trabalhar, um dia, na minha área para me sentir completa e realizada”, frisa.

Para concluir, Rufina Fernandes apela a todos os licenciados para não abaixarem a cabeça e que sigam o seu exemplo, que não deixem de lutar e que abracem a primeira oportunidade que surgir.