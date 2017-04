Campeonato Regional: Agora é a doer até ao fim

13/04/2017 08:09 - Modificado em 13/04/2017 08:09

Com o campeonato a caminhar para a recta final, faltam apenas três jogos para serem disputados por todas as equipas, tanto no cimo da tabela como no fundo. A discussão vai ser acesa até ao fim, palmo a palmo e resta saber quem levará a melhor no final.

Num campeonato curto, todos os pontos são importantes para as contas finais e, por esta altura do campeonato, as coisas estão bem renhidas, tanto na parte cimeira da classificação como na zona de despromoção. Esta jornada, sem dúvida, poderá começar a clarear as contas em todos os aspectos.

Se no cimo da tabela, Mindelense e Académica medirão forças na luta pelo título, na cauda da classificação também há jogo importante no que diz respeito às contas da despromoção, com o duelo entre o Ribeira Bote último classificado com 6 pontos e o Falcões do Norte penúltimo classificado com 8 pontos, no centro das atenções. Este duelo está agendado para este sábado e promete muita emoção entre duas equipas que não querem descer de divisão.

O Ribeira Bote, relembramos, subiu esta época para a primeira divisão pelo que uma nova descida certamente não estará nos planos dos homens da Zona Libertada neste momento, razão esta que levou à troca no comando técnico há duas jornadas na equipa onde “Pol” substituiu “Ary”. Já os homens de Chã de Alecrim vivem uma experiência nova esta época, pois nas últimas épocas têm feito bons campeonatos ocupando lugares mais tranquilos nas classificações finais e, neste momento, somente a vitória poderá dar outro rumo ao destino dos comandados de “Nhá Cabra”.

Outro jogo da jornada vai colocar a sensação do campeonato desta época, o Farense, quarto classificado com 15 pontos, frente ao quinto classificado, o Batuque, com 14 pontos. O Farense com a vitória na jornada passada frente ao Salamansa, deixou a permanência na primeira divisão resolvida e, agora, os comandados de Bassana podem olhar com mais ambição para a luta por lugares cimeiros na tabela, lugares estes que estão perfeitamente ao alcance do clube. Por seu lado, o Batuque é o espelho da contradição entre o bom campeonato de abertura vencido no início da época com muita classe e o mau campeonato até agora realizado com sucessivos deslizes.

No outro jogo da jornada 12, Salamansa antepenúltimo classificado com 10 pontos, tem encontro marcado com o Derby actual terceiro classificado com 17 pontos. O Salamansa vem de uma derrota frente ao Farense, concorrente directo na luta pela permanência que deixou a equipa a 5 pontos do rival. Um resultado que mantém a equipa nos lugares perigosos da tabela com apenas 2 pontos de vantagem da zona de acesso à liguilha que pertence, neste momento, ao Falcões do Norte. Já o Derby vem de uma vitória frente ao Batuque, mas parece que a equipa regressou tarde às vitórias porque com 9 pontos em disputa, estão precisamente a 9 pontos da liderança, cenário difícil e quase impossível para os comandados de Yoya.

Jogos e horários da 12ª jornada:

Sexta-feira: 14 horas SC Farense x Batuque FC – 16 horas FC Derby x FC Salamansa

Sábado: 14 horas CS Mindelense x Académica – 16 horas SC Ribeira Bote x Falcões do Norte