Dois anos de pena suspensa, quatro anos após crime de roubo

13/04/2017 08:07 - Modificado em 13/04/2017 08:07

O Primeiro Juízo Crime da Comarca de São Vicente entendeu condenar um vendedor de peixe, quatro anos depois, com a pena de dois anos de prisão, mas fica isento da sua execução.

De acordo com os dados apurados no Tribunal, em Fevereiro de 2013, Emerson, assaltou em Monte Sossego, uma jovem de 17 anos. Tirou, utilizando a força física, um telemóvel à ofendida que, posteriormente, acabou por ser devolvido.

De acordo com o testemunho da ofendida, esta apenas ficou assustada no momento do assalto, mas não sofreu nenhum acto de violência, para além de ter sido agarrada por trás e ver o seu telemóvel a ser levado.

A mesma esclarece ainda que recebeu o telemóvel no seu devido estado, corroborando as declarações do arguido, que diz ter agido de forma inconsequente, lamentando os factos ocorridos e que nunca mais fez nada do tipo.

O Juiz considerou que por não haver violência no acto, porque a vítima saiu ilesa do ocorrido e pelo facto do arguido não estar envolvido noutras práticas, tendo agido desse modo uma única vez, optou por uma pena suspensa da sua execução.