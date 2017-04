JMN: “não faz nenhum sentido a isenção unilateral de vistos aos cidadãos da União Europeia”

José Maria Neves, antigo Primeiro-ministro que esteve 15 anos a governar o país, critica a medida do MpD em isentar unilateralmente os europeus do visto de entrada em Cabo Verde e através das redes sociais escreve o que intitula de “Prismas, Isenção de Vistos” considerando, na sua humilde opinião, essa medida como absurda, uma vez que a mobilidade de pessoas entre Cabo Verde e a União Europeia se deve enquadrar na Parceria para a Mobilidade que estava a ser construída com base na Parceria Especial.

Post do antigo 1º Ministro de Cabo Verde:

“Quando, com as autoridades europeias e a rede de personalidades, universidades, partidos políticos, parlamentares e organizações da sociedade civil iniciámos a discussão da Parceria Especial Cabo Verde – União Europeia, a ideia central foi ultrapassar os limites da ajuda e galgar um novo patamar de relacionamento estribado numa verdadeira parceria e numa perspectiva win-win.

Para mim ficou muito claro, desde a hora zero, que a Parceria só faria sentido se Cabo Verde estivesse devidamente ancorado na CEDEAO. Aliás, a importância geoestratégica de Cabo Verde passa pela sua inserção activa na Região Oeste Africana. Esta é a pedra basilar do nosso relacionamento com a Europa e o Mundo.

Fiquei pois, estupefacto, quando ouvi que o Governo vai isentar unilateralmente os europeus do visto de entrada em Cabo Verde. Na minha humilde opinião, trata-se de uma medida absurda, que não faz nenhum sentido. Nem os europeus, eventualmente apanhados de surpresa, entenderão esta medida.

A mobilidade de pessoas entre Cabo Verde e a União Europeia deve-se enquadrar na Parceria para a Mobilidade que vinha a ser construída com base na Parceria Especial. O objectivo era conseguir que empresários, escritores, músicos, jornalistas, etc., tivessem facilidades de visto e, gradualmente, ir alargando as mesmas facilidades a outros segmentos da sociedade até se atingir, a prazo, a livre circulação, com ganhos mútuos para a Europa e Cabo Verde, pois trata-se de uma Parceria.

Cabo Verde deveria também ir trabalhando outras parcerias, designadamente com os Estados Unidos e o Mercosul.

Salvo melhor opinião, não faz pois nenhum sentido a isenção unilateral de vistos aos cidadãos da União Europeia. Nem os amigos europeus de Cabo Verde vão entender tal medida, nem os cabo-verdianos que passam por enormes agruras para conseguirem um visto para qualquer país europeu.

Por outro lado, não podemos desprezar uma importantíssima fonte de receitas que podem ser superiores a 20 milhões de euros ano e que vão aumentando à medida que cresce o número de turistas, para depois ir pedir ajuda orçamental aos europeus ou perdão da dívida.

Medidas desta natureza requerem uma cuidada ponderação e um amplo consenso entre os partidos políticos e entre a sociedade política e a sociedade civil”.