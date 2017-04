Mindelense e Académica jogam o título , mas tudo pode ficar na mesma

13/04/2017 07:53 - Modificado em 13/04/2017 07:53

A Académica do Mindelo, primeira classificada com 26 pontos, medirá forças com o Mindelense, segundo classificado com 23 pontos, este sábado às 14 horas, num jogo que certamente poderá ser decisivo para a atribuição do título de campeão desta época e os capitães das duas equipas, Toy Adão do Mindelense e Pepa da Académica, antevêem um jogo discutido palmo a palmo e onde os detalhes poderão ser a chave do sucesso.

Com os bicampeões do Mindelense a deixarem ir por terra 4 pontos nos dois últimos jogos do campeonato, a Micá soube tirar partido da situação e ganhou uma vantagem de 3 pontos, uma vantagem importantíssima para o jogo deste fim-de-semana que poderá trazer mais tranquilidade no jogo para os comandados de Bubista. A Micá procura a glória 10 anos depois e quando faltam apenas três jornadas para o término do campeonato e uma vitória neste jogo deixaria mais do que bem posicionada a Micá para tal feito.

Os Leões da rua de Praia na primeira volta venceram a Micá por duas bolas a uma e, até ao momento, é a única derrota da Micá na prova. Certamente o pensamento neste jogo passa por tentar repetir a dose e igualar as contas no topo da classificação. Performance das duas equipas até ao momento do campeonato: a Micá com 11 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota, com um score de 21 golos marcados e 8 sofridos. Por seu lado, o Mindelense também com 11 jogos, 6 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, com um score de 19 golos marcados e 8 sofridos.

Na antecâmara para este duelo de gigantes da 12ª jornada, o capitão dos comandantes da prova, Pepa Ramos afirma que a Micá em todos os jogos entra com o objectivo de vencer. Mas, tendo em conta que vão defrontar uma equipa que está no segundo lugar do campeonato, o dono da braçadeira da Micá aponta que um empate neste jogo é aceitável como um bom resultado mas, a ideia da Micá passa, claramente, pela conquista dos três pontos.

“Este jogo vai ser encarado como todos os jogos efectuados até ao momento, com a máxima concentração, atitude e empenho. Há muita experiência no plantel, por isso, a equipa está tranquila para este jogo. O acréscimo para este jogo é que vamos jogar frente ao tetracampeão de Cabo Verde e com hipótese de sermos campeões de São Vicente se conseguirmos a vitória neste jogo”, sublinha o camisola 19 da Micá.

Por seu lado, o capitão dos bicampeões regionais Toy Adão, realça que estão à espera de um jogo extremamente complicado frente ao líder do campeonato. “Uma equipa experiente e muito bem orientada. O jogo vai ser muito táctico e poderá ser decidido por detalhes. Temos as nossas armas e a nossa ambição é fazer o nosso jogo e vencer a Micá”, afirma o camisola 14 dos Leões da rua de Praia.

Após duas jornadas sem vencer, o capitão alude que a equipa baixou de rendimento a nível de pontos, mas a nível de exibição a equipa esteve sempre coesa, dinâmica e foram sempre superiores aos adversários. “O problema é que nos faltou a sorte do jogo. Mas, para esta semana e para este jogo, esperamos dar uma resposta positiva. Somente com muita entrega, trabalho árduo e dedicação é que as coisas podem mudar e queremos vencer para subir para o primeiro lugar”, concluiu o defesa central.