Feita a autopsia autoridades liberam corpo de Rudy

12/04/2017 13:19 - Modificado em 12/04/2017 13:19

As autoridades acabaram de liberar o corpo de Rudy Michel Tiene Andrade, 28 anos, que morreu devido aos ferimentos na cabeça sofridos durante um atentado ocorrido na passada sexta-feira em Chá da Marinha São Vicente. A autopsia que só foi realizada hoje confirmou que a vítima foi atingida com tiros na cabeça que lhe provocaram a morte e tiros nos joelhos.

A demora na chegada do médico legista gerou alguma indignação junto de familiares e amigos que não acham correcto que em São Vicente não exista um médico legista.

Rudy foi baleado ao chegar a sua casa em Chã da Marinha, junto do bloco habitacional “Casa para Todos”. De acordo com dados policiais foi atingindo com tiros na cabeça e nas pernas. Foi conduzido ainda com vida para o HBS e após uma intervenção cirúrgica entrou em coma e acabou por falecer.