«Nem Hitler utilizou armas químicas» – Sean Spicer

12/04/2017 08:48 - Modificado em 12/04/2017 08:48

O porta-voz da Casa Branca debateu, em conferência de imprensa, o ataque com recurso a armas químicas que ocorreu na semana passada na Síria e afirmou que nem Hitler utilizou armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial.

«Não usámos armas químicas na Segunda Guerra Mundial», disse Sean Spicer, acrescentando que «nem alguém tão desprezível como Hitler desceu ao ponto de usar armas químicas», aparentemente «esquecendo» a exterminação de judeus durante o Holocausto com recurso a câmaras de gás.

Minutos depois, Spicer procurou corrigir as suas afirmações, tentando diferenciar as ações nos campos de concentração do ataque com gás a civis sírios na semana passada. Este ataque, ocorrido no norte da Síria, provocou cerca de 90 mortos e o ministro da Saúde da Turquia garantiu que os testes revelavam o uso de gás sarin.

«Penso que quando se usa o gás sarin… (…) ele (Hitler) não usou o gás da mesma forma que Al-Assad está a fazer, sobre o seu próprio povo, com aviões a sobrevoar cidades e a libertar o gás sobre inocentes», tentou corrigir Spicer.

Depois a conferência de imprensa, Spicer enviou uma mensagem aos meios de comunicação social por email, em que garantiu: «De forma alguma, procurei diminuir a natureza horrorosa do Holocausto. Estava a tentar distinguir entre a tática de usar aviões para lançar armas químicas sobre centros populacionais. Qualquer ataque a pessoas inocentes é repreensível e indesculpável».

