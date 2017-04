Autoridades alemãs sem indícios de atentado terrorista em Dortmund

12/04/2017 08:24 - Modificado em 12/04/2017 08:46

As autoridades alemãs não têm por esta altura qualquer indício de que a explosão junto ao autocarro da equipa do Borussia Dortmund tenha origem num atentado terrorista, segundo noticia a Imprensa daquele país.

A informação é dada citando fontes próximas dos serviços de segurança germânicos, uma vez que oficialmente apenas foi emitido um comunicado pela polícia de Dortmund a falar de um ataque com explosivos.

A Imprensa alemã está, entretanto, a avançar com a possibilidade de adeptos rivais do Borussia Dortmund serem os responsáveis do ataque.

O incidente, recorde-se, obrigou ao adiamento do jogo com o Mónaco, referente aos quartos de final da Liga dos Campeões. Um jogador da equipa alemã, o defesa espanhol Marc Bartra, foi transportado ao hospital, com ferimentos numa mão.

abola.pt